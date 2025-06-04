BZD - Belizejski dolar

Belizejski dolar je valuta Beliz. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Belizejski dolar tečaj BZD v USD. Koda valute za Dolarji je BZD , simbol valute pa je BZ$. Spodaj boste našli tečaje Belizejski dolar in pretvornik valut.