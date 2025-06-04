BZD - Belizejski dolar
Belizejski dolar je valuta Beliz. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Belizejski dolar tečaj BZD v USD. Koda valute za Dolarji je BZD, simbol valute pa je BZ$. Spodaj boste našli tečaje Belizejski dolar in pretvornik valut.
Statistika Belizejski dolar
|Ime
|Belizejski dolar
|Simbol
|BZ$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
|Najboljša pretvorba BZD
|BZD v USD
|Najboljši graf BZD
|Graf BZD v USD
Profil Belizejski dolar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Centralna banka
|Centralna banka Beliza
|Uporabniki
Beliz
Beliz
Zakaj vas zanima BZD?
