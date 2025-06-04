  1. Domov
BZD - Belizejski dolar

Belizejski dolar je valuta Beliz. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Belizejski dolar tečaj BZD v USD. Koda valute za Dolarji je BZD, simbol valute pa je BZ$. Spodaj boste našli tečaje Belizejski dolar in pretvornik valut.

BZDBelizejski dolar

Statistika Belizejski dolar

ImeBelizejski dolar
SimbolBZ$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba BZDBZD v USD
Najboljši graf BZDGraf BZD v USD

Profil Belizejski dolar

KovanciPogosto uporabljeno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
BankovciPogosto uporabljeno: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
Centralna bankaCentralna banka Beliza
Uporabniki
Beliz

