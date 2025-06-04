BWP - Bocvanska pula
Bocvanska pula je valuta Bocvana. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bocvanska pula tečaj BWP v USD. Koda valute za Pule je BWP, simbol valute pa je P. Spodaj boste našli tečaje Bocvanska pula in pretvornik valut.
Statistika Bocvanska pula
|Ime
|Bocvanska pula
|Simbol
|P
|Manjša enota
|1/100 = thebe
|Simbol manjše enote
|t
|Najboljša pretvorba BWP
|BWP v USD
|Najboljši graf BWP
|Graf BWP v USD
Profil Bocvanska pula
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: P10, P20, P50, P100, P200
|Centralna banka
|Bank of Botswana
|Uporabniki
Bocvana
Bocvana
Zakaj vas zanima BWP?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za BWPPridobiti tečaje BWP na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti BWP za moje podjetje