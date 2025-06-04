  1. Domov
BWP - Bocvanska pula

Bocvanska pula je valuta Bocvana. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bocvanska pula tečaj BWP v USD. Koda valute za Pule je BWP, simbol valute pa je P. Spodaj boste našli tečaje Bocvanska pula in pretvornik valut.

Statistika Bocvanska pula

ImeBocvanska pula
SimbolP
Manjša enota1/100 = thebe
Simbol manjše enotet
Najboljša pretvorba BWPBWP v USD
Najboljši graf BWPGraf BWP v USD

Profil Bocvanska pula

KovanciPogosto uporabljeno: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
BankovciPogosto uporabljeno: P10, P20, P50, P100, P200
Centralna bankaBank of Botswana
Uporabniki
Bocvana

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.626
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789883
USD / CAD1.36681
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.670887

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%