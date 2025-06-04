BTN - Butanski ngultrum
Butanski ngultrum je valuta Butan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Butanski ngultrum tečaj BTN v USD. Koda valute za Ngultrums je BTN, simbol valute pa je Nu.. Spodaj boste našli tečaje Butanski ngultrum in pretvornik valut.
Statistika Butanski ngultrum
|Ime
|Butanski ngultrum
|Simbol
|Ngultrum
|Manjša enota
|1/100 = chhertum
|Simbol manjše enote
|chhertum
|Najboljša pretvorba BTN
|BTN v USD
|Najboljši graf BTN
|Graf BTN v USD
Profil Butanski ngultrum
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
|Centralna banka
|Kraljevska monetarna avtoriteta Butana
|Uporabniki
Butan
Butan
Zakaj vas zanima BTN?
