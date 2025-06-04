  1. Domov
BTN - Butanski ngultrum

Butanski ngultrum je valuta Butan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Butanski ngultrum tečaj BTN v USD. Koda valute za Ngultrums je BTN, simbol valute pa je Nu.. Spodaj boste našli tečaje Butanski ngultrum in pretvornik valut.

BTN - Butanski ngultrum

Statistika Butanski ngultrum

ImeButanski ngultrum
SimbolNgultrum
Manjša enota1/100 = chhertum
Simbol manjše enotechhertum
Najboljša pretvorba BTNBTN v USD
Najboljši graf BTNGraf BTN v USD

Profil Butanski ngultrum

KovanciPogosto uporabljeno: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
BankovciPogosto uporabljeno: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
Centralna bankaKraljevska monetarna avtoriteta Butana
Uporabniki
Butan

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.626
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789883
USD / CAD1.36681
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.670887

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%