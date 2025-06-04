BTN - Butanski ngultrum

Butanski ngultrum je valuta Butan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Butanski ngultrum tečaj BTN v USD. Koda valute za Ngultrums je BTN , simbol valute pa je Nu.. Spodaj boste našli tečaje Butanski ngultrum in pretvornik valut.