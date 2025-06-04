BSD - Bahamski dolar
Bahamski dolar je valuta Bahami. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bahamski dolar tečaj BSD v USD. Koda valute za Dolarji je BSD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Bahamski dolar in pretvornik valut.
Statistika Bahamski dolar
|Ime
|Bahamski dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
|Najboljša pretvorba BSD
|BSD v USD
|Najboljši graf BSD
|Graf BSD v USD
Profil Bahamski dolar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centralna banka
|Centralna banka Bahamov
|Uporabniki
Bahami
Bahami
Zakaj vas zanima BSD?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za BSDPridobiti tečaje BSD na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti BSD za moje podjetje