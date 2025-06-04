  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. BSD

bsd
BSD - Bahamski dolar

Bahamski dolar je valuta Bahami. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bahamski dolar tečaj BSD v USD. Koda valute za Dolarji je BSD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Bahamski dolar in pretvornik valut.

Izberite valuto

bsd
BSDBahamski dolar

Statistika Bahamski dolar

ImeBahamski dolar
Simbol$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba BSDBSD v USD
Najboljši graf BSDGraf BSD v USD

Profil Bahamski dolar

KovanciPogosto uporabljeno: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
BankovciPogosto uporabljeno: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centralna bankaCentralna banka Bahamov
Uporabniki
Bahami

Zakaj vas zanima BSD?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za BSDPridobiti tečaje BSD na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti BSD za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.626
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789883
USD / CAD1.36681
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.670887

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%