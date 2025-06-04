  1. Domov
BRL - Brazilski real

Brazilski real je valuta Brazilija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Brazilski real tečaj BRL v USD. Koda valute za Reaisi je BRL, simbol valute pa je R$. Spodaj boste našli tečaje Brazilski real in pretvornik valut.

Statistika Brazilski real

ImeBrazilski real
SimbolR$
Manjša enota1/100 = centavo
Simbol manjše enotecentavo
Najboljša pretvorba BRLBRL v USD
Najboljši graf BRLGraf BRL v USD

Profil Brazilski real

VzdevkiReal
KovanciPogosto uporabljeno: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
BankovciPogosto uporabljeno: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Redko uporabljeno: R$2
Centralna bankaCentralna banka Brazilije
Uporabniki
Brazilija

