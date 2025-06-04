BRL - Brazilski real
Brazilski real je valuta Brazilija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Brazilski real tečaj BRL v USD. Koda valute za Reaisi je BRL, simbol valute pa je R$. Spodaj boste našli tečaje Brazilski real in pretvornik valut.
Statistika Brazilski real
|Ime
|Brazilski real
|Simbol
|R$
|Manjša enota
|1/100 = centavo
|Simbol manjše enote
|centavo
|Najboljša pretvorba BRL
|BRL v USD
|Najboljši graf BRL
|Graf BRL v USD
Profil Brazilski real
|Vzdevki
|Real
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Redko uporabljeno: R$2
|Centralna banka
|Centralna banka Brazilije
|Uporabniki
Brazilija
Brazilija
Zakaj vas zanima BRL?
