BOB - Bolivijski boliviano
Bolivijski boliviano je valuta Bolivija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bolivijski boliviano tečaj BOB v USD. Koda valute za Bolivijanci je BOB, simbol valute pa je $b. Spodaj boste našli tečaje Bolivijski boliviano in pretvornik valut.
Statistika Bolivijski boliviano
|Ime
|Bolivijski boliviano
|Simbol
|$b
|Manjša enota
|1/100 = Centavo
|Simbol manjše enote
|Centavo
|Najboljša pretvorba BOB
|BOB v USD
|Najboljši graf BOB
|Graf BOB v USD
Profil Bolivijski boliviano
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Centralna banka
|Centralna banka Bolivije
|Uporabniki
Bolivija
Bolivija
