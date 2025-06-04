  1. Domov
BOB - Bolivijski boliviano

Bolivijski boliviano je valuta Bolivija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bolivijski boliviano tečaj BOB v USD. Koda valute za Bolivijanci je BOB, simbol valute pa je $b. Spodaj boste našli tečaje Bolivijski boliviano in pretvornik valut.

Statistika Bolivijski boliviano

ImeBolivijski boliviano
Simbol$b
Manjša enota1/100 = Centavo
Simbol manjše enoteCentavo
Najboljša pretvorba BOBBOB v USD
Najboljši graf BOBGraf BOB v USD

Profil Bolivijski boliviano

KovanciPogosto uporabljeno: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
BankovciPogosto uporabljeno: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
Centralna bankaCentralna banka Bolivije
Uporabniki
Bolivija

Zakaj vas zanima BOB?

Želim...

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.626
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789883
USD / CAD1.36681
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.670887

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%