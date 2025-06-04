BND - Brunejski dolar
Brunejski dolar je valuta Brunej Darussalam. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Brunejski dolar tečaj BND v USD. Koda valute za Dolarji je BND, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Brunejski dolar in pretvornik valut.
Statistika Brunejski dolar
|Ime
|Brunejski dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
|Najboljša pretvorba BND
|BND v USD
|Najboljši graf BND
|Graf BND v USD
Profil Brunejski dolar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $1, $5, $10
|Centralna banka
|Monetarna avtoriteta Brunej Darussalam
|Uporabniki
Brunej Darussalam
Zakaj vas zanima BND?
