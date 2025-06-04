BND - Brunejski dolar

Brunejski dolar je valuta Brunej Darussalam. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Brunejski dolar tečaj BND v USD. Koda valute za Dolarji je BND , simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Brunejski dolar in pretvornik valut.