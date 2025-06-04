  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. BND

bnd
BND - Brunejski dolar

Brunejski dolar je valuta Brunej Darussalam. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Brunejski dolar tečaj BND v USD. Koda valute za Dolarji je BND, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Brunejski dolar in pretvornik valut.

Izberite valuto

bnd
BNDBrunejski dolar

Statistika Brunejski dolar

ImeBrunejski dolar
Simbol$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba BNDBND v USD
Najboljši graf BNDGraf BND v USD

Profil Brunejski dolar

KovanciPogosto uporabljeno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
BankovciPogosto uporabljeno: $1, $5, $10
Centralna bankaMonetarna avtoriteta Brunej Darussalam
Uporabniki
Brunej Darussalam

Zakaj vas zanima BND?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za BNDPridobiti tečaje BND na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti BND za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17649
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34878
USD / CHF0.789897
USD / CAD1.36690
EUR / JPY184.273
AUD / USD0.670899

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%