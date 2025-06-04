BMD - Bermudski dolar
Bermudski dolar je valuta Bermudi. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bermudski dolar tečaj BMD v USD. Koda valute za Dolarji je BMD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Bermudski dolar in pretvornik valut.
Statistika Bermudski dolar
|Ime
|Bermudski dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba BMD
|BMD v USD
|Najboljši graf BMD
|Graf BMD v USD
Profil Bermudski dolar
|Centralna banka
|Monetarna oblast Bermudov
|Uporabniki
Bermudi
Bermudi
Zakaj vas zanima BMD?
