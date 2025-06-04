  1. Domov
BMD - Bermudski dolar

Bermudski dolar je valuta Bermudi. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bermudski dolar tečaj BMD v USD. Koda valute za Dolarji je BMD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Bermudski dolar in pretvornik valut.

BMDBermudski dolar

Statistika Bermudski dolar

ImeBermudski dolar
Simbol$
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba BMDBMD v USD
Najboljši graf BMDGraf BMD v USD

Profil Bermudski dolar

Centralna bankaMonetarna oblast Bermudov
Uporabniki
Bermudi

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17649
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34878
USD / CHF0.789897
USD / CAD1.36690
EUR / JPY184.273
AUD / USD0.670899

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%