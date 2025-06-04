  1. Domov
BIF - Burundijski frank

Burundijski frank je valuta Burundi. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Burundijski frank tečaj BIF v USD. Koda valute za Franki je BIF, simbol valute pa je FBu. Spodaj boste našli tečaje Burundijski frank in pretvornik valut.

BIFBurundijski frank

Statistika Burundijski frank

ImeBurundijski frank
SimbolFrank
Manjša enota1/100 = Centime
Simbol manjše enoteCentime
Najboljša pretvorba BIFBIF v USD
Najboljši graf BIFGraf BIF v USD

Profil Burundijski frank

KovanciPogosto uporabljeno: Frank1, Frank5
BankovciPogosto uporabljeno: Frank10, Frank20, Frank50, Frank100, Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
Centralna bankaBanque de la Republique du Burundi
Uporabniki
Burundi

