BIF - Burundijski frank
Burundijski frank je valuta Burundi. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Burundijski frank tečaj BIF v USD. Koda valute za Franki je BIF, simbol valute pa je FBu. Spodaj boste našli tečaje Burundijski frank in pretvornik valut.
Statistika Burundijski frank
|Ime
|Burundijski frank
|Simbol
|Frank
|Manjša enota
|1/100 = Centime
|Simbol manjše enote
|Centime
|Najboljša pretvorba BIF
|BIF v USD
|Najboljši graf BIF
|Graf BIF v USD
Profil Burundijski frank
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Frank1, Frank5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Frank10, Frank20, Frank50, Frank100, Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
|Centralna banka
|Banque de la Republique du Burundi
|Uporabniki
Burundi
Burundi
Zakaj vas zanima BIF?
