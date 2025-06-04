  1. Domov
bhd
BHD - Bahrajnski dinar

Bahrajnski dinar je valuta Bahrajn. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bahrajnski dinar tečaj BHD v USD. Koda valute za Dinarji je BHD, simbol valute pa je .د.ب. Spodaj boste našli tečaje Bahrajnski dinar in pretvornik valut.

Statistika Bahrajnski dinar

ImeBahrajnski dinar
SimbolBD
Manjša enota1/1000 = Fils
Simbol manjše enoteFils
Najboljša pretvorba BHDBHD v USD
Najboljši graf BHDGraf BHD v USD

Profil Bahrajnski dinar

KovanciPogosto uporabljeno: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
BankovciPogosto uporabljeno: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
Centralna bankaCentralna banka Bahrajna
Uporabniki
Bahrajn

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17649
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34878
USD / CHF0.789897
USD / CAD1.36690
EUR / JPY184.273
AUD / USD0.670899

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%