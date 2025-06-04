BHD - Bahrajnski dinar
Bahrajnski dinar je valuta Bahrajn. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bahrajnski dinar tečaj BHD v USD. Koda valute za Dinarji je BHD, simbol valute pa je .د.ب. Spodaj boste našli tečaje Bahrajnski dinar in pretvornik valut.
Statistika Bahrajnski dinar
|Ime
|Bahrajnski dinar
|Simbol
|BD
|Manjša enota
|1/1000 = Fils
|Simbol manjše enote
|Fils
|Najboljša pretvorba BHD
|BHD v USD
|Najboljši graf BHD
|Graf BHD v USD
Profil Bahrajnski dinar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
|Centralna banka
|Centralna banka Bahrajna
|Uporabniki
Bahrajn
