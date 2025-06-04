BGN - Bolgarski lev
Bolgarski lev je valuta Bolgarija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bolgarski lev tečaj BGN v USD. Koda valute za Lev je BGN, simbol valute pa je лв. Spodaj boste našli tečaje Bolgarski lev in pretvornik valut.
Obvestilo: Bolegarski lev (BGN) je bil zamenjan z evrom (EUR) 1. januarja 2026.
Bolgarski lev zamenjan z evrom
Od 1. januarja 2026 je Bolgarija uradno sprejela evro kot svojo nacionalno valuto, ki je zamenjala bolgarski lev (BGN). Ta prehod označuje vstop Bolgarije v evroobmočje. Bolegarski lev ni več v obtoku in je bil zamenjan z evrom po fiksnem menjalnem tečaju.
Statistika Bolgarski lev
|Ime
|Bolgarski lev
|Simbol
|лв
|Manjša enota
|1/100 = Stotinki
|Simbol manjše enote
|стотинки
|Najboljša pretvorba BGN
|BGN v USD
|Najboljši graf BGN
|Graf BGN v USD
Profil Bolgarski lev
|Vzdevki
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Redko uporabljeno: лв1
|Centralna banka
|Bolgarska nacionalna banka
|Uporabniki
Bolgarija
Bolgarija
