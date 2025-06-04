BGN - Bolgarski lev

Bolgarski lev je valuta Bolgarija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bolgarski lev tečaj BGN v USD. Koda valute za Lev je BGN , simbol valute pa je лв. Spodaj boste našli tečaje Bolgarski lev in pretvornik valut.

Obvestilo: Bolegarski lev (BGN) je bil zamenjan z evrom (EUR) 1. januarja 2026.