bgn
BGN - Bolgarski lev

Bolgarski lev je valuta Bolgarija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bolgarski lev tečaj BGN v USD. Koda valute za Lev je BGN, simbol valute pa je лв. Spodaj boste našli tečaje Bolgarski lev in pretvornik valut.

Obvestilo: Bolegarski lev (BGN) je bil zamenjan z evrom (EUR) 1. januarja 2026.

Bolgarski lev zamenjan z evrom
Od 1. januarja 2026 je Bolgarija uradno sprejela evro kot svojo nacionalno valuto, ki je zamenjala bolgarski lev (BGN). Ta prehod označuje vstop Bolgarije v evroobmočje. Bolegarski lev ni več v obtoku in je bil zamenjan z evrom po fiksnem menjalnem tečaju.

Statistika Bolgarski lev

ImeBolgarski lev
Simbolлв
Manjša enota1/100 = Stotinki
Simbol manjše enoteстотинки
Najboljša pretvorba BGNBGN v USD
Najboljši graf BGNGraf BGN v USD

Profil Bolgarski lev

VzdevkiKint (masc), Kinta (fem)
KovanciPogosto uporabljeno: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
BankovciPogosto uporabljeno: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Redko uporabljeno: лв1
Centralna bankaBolgarska nacionalna banka
Uporabniki
Bolgarija

Zakaj vas zanima BGN?

Želim...

