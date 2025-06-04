  1. Domov
bdt
BDT - Bangladeška taka

Bangladeška taka je valuta Bangladeš. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bangladeška taka tečaj BDT v USD. Koda valute za Taka je BDT, simbol valute pa je ৳. Spodaj boste našli tečaje Bangladeška taka in pretvornik valut.

Izberite valuto

bdt
BDTBangladeška taka

Statistika Bangladeška taka

ImeBangladeška taka
SimbolTk
Manjša enota1/100 = poisha
Simbol manjše enotepoisha
Najboljša pretvorba BDTBDT v USD
Najboljši graf BDTGraf BDT v USD

Profil Bangladeška taka

KovanciPogosto uporabljeno: Tk1, Tk2, Tk5
Redko uporabljeno: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
BankovciPogosto uporabljeno: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Redko uporabljeno: Tk1
Centralna bankaBangladeška banka
Uporabniki
Bangladeš

Zakaj vas zanima BDT?

Želim...

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17649
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34878
USD / CHF0.789897
USD / CAD1.36690
EUR / JPY184.273
AUD / USD0.670899

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%