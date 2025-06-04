BDT - Bangladeška taka

Bangladeška taka je valuta Bangladeš. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bangladeška taka tečaj BDT v USD. Koda valute za Taka je BDT , simbol valute pa je ৳. Spodaj boste našli tečaje Bangladeška taka in pretvornik valut.