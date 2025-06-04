BDT - Bangladeška taka
Bangladeška taka je valuta Bangladeš. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bangladeška taka tečaj BDT v USD. Koda valute za Taka je BDT, simbol valute pa je ৳. Spodaj boste našli tečaje Bangladeška taka in pretvornik valut.
Statistika Bangladeška taka
|Ime
|Bangladeška taka
|Simbol
|Tk
|Manjša enota
|1/100 = poisha
|Simbol manjše enote
|poisha
|Najboljša pretvorba BDT
|BDT v USD
|Najboljši graf BDT
|Graf BDT v USD
Profil Bangladeška taka
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Tk1, Tk2, Tk5
Redko uporabljeno: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Redko uporabljeno: Tk1
|Centralna banka
|Bangladeška banka
|Uporabniki
Bangladeš
