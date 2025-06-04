  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. BBD

bbd
BBD - Barbadoški dolar

Barbadoški dolar je valuta Barbados. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Barbadoški dolar tečaj BBD v USD. Koda valute za Dolarji je BBD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Barbadoški dolar in pretvornik valut.

Izberite valuto

bbd
BBDBarbadoški dolar

Statistika Barbadoški dolar

ImeBarbadoški dolar
Simbol$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba BBDBBD v USD
Najboljši graf BBDGraf BBD v USD

Profil Barbadoški dolar

KovanciPogosto uporabljeno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
BankovciPogosto uporabljeno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centralna bankaCentralna banka Barbadosa
Uporabniki
Barbados

Zakaj vas zanima BBD?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za BBDPridobiti tečaje BBD na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti BBD za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17645
GBP / EUR1.14645
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789894
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.670881

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%