BBD - Barbadoški dolar

Barbadoški dolar je valuta Barbados. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Barbadoški dolar tečaj BBD v USD. Koda valute za Dolarji je BBD , simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Barbadoški dolar in pretvornik valut.