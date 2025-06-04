BBD - Barbadoški dolar
Barbadoški dolar je valuta Barbados. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Barbadoški dolar tečaj BBD v USD. Koda valute za Dolarji je BBD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Barbadoški dolar in pretvornik valut.
Statistika Barbadoški dolar
|Ime
|Barbadoški dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
|Najboljša pretvorba BBD
|BBD v USD
|Najboljši graf BBD
|Graf BBD v USD
Profil Barbadoški dolar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centralna banka
|Centralna banka Barbadosa
|Uporabniki
Barbados
Barbados
