AZN - Azerbajdžanski manat
Azerbajdžanski manat je valuta Azerbejdžan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Azerbajdžanski manat tečaj AZN v USD. Koda valute za Manati je AZN, simbol valute pa je ₼. Spodaj boste našli tečaje Azerbajdžanski manat in pretvornik valut.
Statistika Azerbajdžanski manat
|Ime
|Azerbajdžanski manat
|Simbol
|₼
|Manjša enota
|1/100 = Qepik
|Simbol manjše enote
|qr
|Najboljša pretvorba AZN
|AZN v USD
|Najboljši graf AZN
|Graf AZN v USD
Profil Azerbajdžanski manat
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Centralna banka
|Centralna banka Republike Azerbejdžan
|Uporabniki
Azerbejdžan
