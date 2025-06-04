  1. Domov
AZN - Azerbajdžanski manat

Azerbajdžanski manat je valuta Azerbejdžan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Azerbajdžanski manat tečaj AZN v USD. Koda valute za Manati je AZN, simbol valute pa je ₼. Spodaj boste našli tečaje Azerbajdžanski manat in pretvornik valut.

Statistika Azerbajdžanski manat

ImeAzerbajdžanski manat
Simbol
Manjša enota1/100 = Qepik
Simbol manjše enoteqr
Najboljša pretvorba AZNAZN v USD
Najboljši graf AZNGraf AZN v USD

Profil Azerbajdžanski manat

KovanciPogosto uporabljeno: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
BankovciPogosto uporabljeno: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
Centralna bankaCentralna banka Republike Azerbejdžan
Uporabniki
Azerbejdžan

Zakaj vas zanima AZN?

Želim...

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17645
GBP / EUR1.14645
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789894
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.670881

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%