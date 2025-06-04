AZN - Azerbajdžanski manat

Azerbajdžanski manat je valuta Azerbejdžan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Azerbajdžanski manat tečaj AZN v USD. Koda valute za Manati je AZN , simbol valute pa je ₼. Spodaj boste našli tečaje Azerbajdžanski manat in pretvornik valut.