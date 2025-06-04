AWG - Arubski ali nizozemski gulden
Arubski ali nizozemski gulden je valuta Aruba. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Arubski ali nizozemski gulden tečaj AWG v USD. Koda valute za Guldeni (tudi imenovani Florini) je AWG, simbol valute pa je ƒ. Spodaj boste našli tečaje Arubski ali nizozemski gulden in pretvornik valut.
Statistika Arubski ali nizozemski gulden
|Ime
|Arubski ali nizozemski gulden
|Simbol
|ƒ
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba AWG
|AWG v USD
|Najboljši graf AWG
|Graf AWG v USD
Profil Arubski ali nizozemski gulden
|Uporabniki
Aruba
Aruba
Zakaj vas zanima AWG?
