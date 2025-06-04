  1. Domov
AWG - Arubski ali nizozemski gulden

Arubski ali nizozemski gulden je valuta Aruba. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Arubski ali nizozemski gulden tečaj AWG v USD. Koda valute za Guldeni (tudi imenovani Florini) je AWG, simbol valute pa je ƒ. Spodaj boste našli tečaje Arubski ali nizozemski gulden in pretvornik valut.

Statistika Arubski ali nizozemski gulden

ImeArubski ali nizozemski gulden
Simbolƒ
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba AWGAWG v USD
Najboljši graf AWGGraf AWG v USD

Profil Arubski ali nizozemski gulden

Uporabniki
Aruba

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17645
GBP / EUR1.14645
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789894
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.670881

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%