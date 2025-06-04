AWG - Arubski ali nizozemski gulden

Arubski ali nizozemski gulden je valuta Aruba. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Arubski ali nizozemski gulden tečaj AWG v USD. Koda valute za Guldeni (tudi imenovani Florini) je AWG , simbol valute pa je ƒ. Spodaj boste našli tečaje Arubski ali nizozemski gulden in pretvornik valut.