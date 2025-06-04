  1. Domov
ARS - Argentinski peso

Argentinski peso je valuta Argentina. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Argentinski peso tečaj ARS v USD. Koda valute za Pesos je ARS, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Argentinski peso in pretvornik valut.

ARS
ARS Argentinski peso

Statistika Argentinski peso

ImeArgentinski peso
Simbol$
Manjša enota1/100 = Centavo
Simbol manjše enoteCentavo
Najboljša pretvorba ARSARS v USD
Najboljši graf ARSGraf ARS v USD

Profil Argentinski peso

KovanciPogosto uporabljeno: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
BankovciPogosto uporabljeno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centralna bankaCentralna banka Argentine
Uporabniki
Argentina, Falklandski otoki

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17645
GBP / EUR1.14645
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789894
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.670881

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%