AOA - Angolska kvanza
Angolska kvanza je valuta Angola. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Angolska kvanza tečaj AOA v USD. Koda valute za Kvanze je AOA, simbol valute pa je Kz. Spodaj boste našli tečaje Angolska kvanza in pretvornik valut.
Statistika Angolska kvanza
|Ime
|Angolska kvanza
|Simbol
|Kz
|Manjša enota
|1/100 = cêntimo
|Simbol manjše enote
|cêntimo
|Najboljša pretvorba AOA
|AOA v USD
|Najboljši graf AOA
|Graf AOA v USD
Profil Angolska kvanza
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Centralna banka
|Banco Nacional de Angola
|Uporabniki
Angola
Angola
Zakaj vas zanima AOA?
