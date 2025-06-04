  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. AOA

aoa
AOA - Angolska kvanza

Angolska kvanza je valuta Angola. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Angolska kvanza tečaj AOA v USD. Koda valute za Kvanze je AOA, simbol valute pa je Kz. Spodaj boste našli tečaje Angolska kvanza in pretvornik valut.

Izberite valuto

aoa
AOAAngolska kvanza

Statistika Angolska kvanza

ImeAngolska kvanza
SimbolKz
Manjša enota1/100 = cêntimo
Simbol manjše enotecêntimo
Najboljša pretvorba AOAAOA v USD
Najboljši graf AOAGraf AOA v USD

Profil Angolska kvanza

KovanciPogosto uporabljeno: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
BankovciPogosto uporabljeno: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
Centralna bankaBanco Nacional de Angola
Uporabniki
Angola

Zakaj vas zanima AOA?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za AOAPridobiti tečaje AOA na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti AOA za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17645
GBP / EUR1.14645
USD / JPY156.629
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789894
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.670881

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%