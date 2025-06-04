ANG - Nizozemski gulden

Nizozemski gulden je valuta Nizozemski Antili. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Nizozemski gulden tečaj ANG v USD. Koda valute za Guldeni (tudi imenovani Florini) je ANG , simbol valute pa je ƒ. Spodaj boste našli tečaje Nizozemski gulden in pretvornik valut.