ANG - Nizozemski gulden
Nizozemski gulden je valuta Nizozemski Antili. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Nizozemski gulden tečaj ANG v USD. Koda valute za Guldeni (tudi imenovani Florini) je ANG, simbol valute pa je ƒ. Spodaj boste našli tečaje Nizozemski gulden in pretvornik valut.
Statistika Nizozemski gulden
|Ime
|Nizozemski gulden
|Simbol
|ƒ
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba ANG
|ANG v USD
|Najboljši graf ANG
|Graf ANG v USD
Profil Nizozemski gulden
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
|Uporabniki
Nizozemski Antili, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
Zakaj vas zanima ANG?
