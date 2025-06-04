  1. Domov
ANG - Nizozemski gulden

Nizozemski gulden je valuta Nizozemski Antili. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Nizozemski gulden tečaj ANG v USD. Koda valute za Guldeni (tudi imenovani Florini) je ANG, simbol valute pa je ƒ. Spodaj boste našli tečaje Nizozemski gulden in pretvornik valut.

Statistika Nizozemski gulden

ImeNizozemski gulden
Simbolƒ
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba ANGANG v USD
Najboljši graf ANGGraf ANG v USD

Profil Nizozemski gulden

BankovciPogosto uporabljeno: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Uporabniki
Nizozemski Antili, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17643
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.627
GBP / USD1.34874
USD / CHF0.789894
USD / CAD1.36698
EUR / JPY184.261
AUD / USD0.670895

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%