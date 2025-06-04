  1. Domov
AMD - Armenski dram

Armenski dram je valuta Armenija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Armenski dram tečaj AMD v USD. Koda valute za Drami je AMD, simbol valute pa je ֏. Spodaj boste našli tečaje Armenski dram in pretvornik valut.

AMDArmenski dram

Statistika Armenski dram

ImeArmenski dram
Simbol֏
Manjša enota1/100 = Luma
Simbol manjše enoteLuma
Najboljša pretvorba AMDAMD v USD
Najboljši graf AMDGraf AMD v USD

Profil Armenski dram

KovanciPogosto uporabljeno: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
BankovciPogosto uporabljeno: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
Centralna bankaCentralna banka Armenije
Uporabniki
Armenija

