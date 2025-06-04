AMD - Armenski dram
Armenski dram je valuta Armenija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Armenski dram tečaj AMD v USD. Koda valute za Drami je AMD, simbol valute pa je ֏. Spodaj boste našli tečaje Armenski dram in pretvornik valut.
Statistika Armenski dram
|Ime
|Armenski dram
|Simbol
|֏
|Manjša enota
|1/100 = Luma
|Simbol manjše enote
|Luma
|Najboljša pretvorba AMD
|AMD v USD
|Najboljši graf AMD
|Graf AMD v USD
Profil Armenski dram
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Centralna banka
|Centralna banka Armenije
|Uporabniki
Armenija
Armenija
