  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. ALL

all
ALL - Albanski lek

Albanski lek je valuta Albanija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Albanski lek tečaj ALL v USD. Koda valute za Leke je ALL, simbol valute pa je L. Spodaj boste našli tečaje Albanski lek in pretvornik valut.

Izberite valuto

all
ALLAlbanski lek

Statistika Albanski lek

ImeAlbanski lek
SimbolLek
Manjša enota1/100 = Qindarkë
Simbol manjše enoteQindarkë
Najboljša pretvorba ALLALL v USD
Najboljši graf ALLGraf ALL v USD

Profil Albanski lek

KovanciPogosto uporabljeno: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
BankovciPogosto uporabljeno: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
Centralna bankaBanka Albanije
Uporabniki
Albanija

Zakaj vas zanima ALL?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za ALLPridobiti tečaje ALL na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti ALL za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17786
GBP / EUR1.14674
USD / JPY156.405
GBP / USD1.35069
USD / CHF0.788817
USD / CAD1.36581
EUR / JPY184.222
AUD / USD0.671479

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%