ALL - Albanski lek
Albanski lek je valuta Albanija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Albanski lek tečaj ALL v USD. Koda valute za Leke je ALL, simbol valute pa je L. Spodaj boste našli tečaje Albanski lek in pretvornik valut.
Statistika Albanski lek
|Ime
|Albanski lek
|Simbol
|Lek
|Manjša enota
|1/100 = Qindarkë
|Simbol manjše enote
|Qindarkë
|Najboljša pretvorba ALL
|ALL v USD
|Najboljši graf ALL
|Graf ALL v USD
Profil Albanski lek
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Centralna banka
|Banka Albanije
|Uporabniki
Albanija
Albanija
Zakaj vas zanima ALL?
