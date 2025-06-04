  1. Domov
AFN - Afganistanski afgani

Afganistanski afgani je valuta Afganistan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Afganistanski afgani tečaj AFN v USD. Koda valute za Afganiji je AFN, simbol valute pa je ؋. Spodaj boste našli tečaje Afganistanski afgani in pretvornik valut.

AFNAfganistanski afgani

Statistika Afganistanski afgani

ImeAfganistanski afgani
Simbol؋
Manjša enota1/100 = Pul
Simbol manjše enotePul
Najboljša pretvorba AFNAFN v USD
Najboljši graf AFNGraf AFN v USD

Profil Afganistanski afgani

KovanciPogosto uporabljeno: ؋1, ؋2, ؋5
BankovciPogosto uporabljeno: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
Centralna bankaDa Afganistan Bank
Uporabniki
Afganistan

Zakaj vas zanima AFN?

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17786
GBP / EUR1.14674
USD / JPY156.405
GBP / USD1.35069
USD / CHF0.788817
USD / CAD1.36581
EUR / JPY184.222
AUD / USD0.671479

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%