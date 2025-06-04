AFN - Afganistanski afgani
Afganistanski afgani je valuta Afganistan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Afganistanski afgani tečaj AFN v USD. Koda valute za Afganiji je AFN, simbol valute pa je ؋. Spodaj boste našli tečaje Afganistanski afgani in pretvornik valut.
Statistika Afganistanski afgani
|Ime
|Afganistanski afgani
|Simbol
|؋
|Manjša enota
|1/100 = Pul
|Simbol manjše enote
|Pul
|Najboljša pretvorba AFN
|AFN v USD
|Najboljši graf AFN
|Graf AFN v USD
Profil Afganistanski afgani
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ؋1, ؋2, ؋5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Centralna banka
|Da Afganistan Bank
|Uporabniki
Afganistan
Afganistan
Zakaj vas zanima AFN?
