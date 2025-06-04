AFN - Afganistanski afgani

Afganistanski afgani je valuta Afganistan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Afganistanski afgani tečaj AFN v USD. Koda valute za Afganiji je AFN , simbol valute pa je ؋. Spodaj boste našli tečaje Afganistanski afgani in pretvornik valut.