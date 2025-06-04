AED - Emirati Dirham

V začetku 20. stoletja so Združeni arabski emirati začeli uporabljati britanske zlate kovance in Maria Theresa Thalers; druge valute, kot je indijska rupija, so prav tako krožile po državi. Leta 1959 so sprejeli perzijsko zalivsko rupijo, ki jo je izdala centralna banka Indije, po vrednosti enaki indijski rupiji.

Devalvacija indijske rupije leta 1966 je neposredno vplivala na vrednost zalivske rupije, zato so se ZAE odzvali z uvedbo svoje lastne valute. Sprejeli so saudijski riyal kot začasno valuto in istega leta so jo zamenjali z riyalom Katarja in Dubaja po pariteti. Vse emirate - razen Abu Dhabija, ki je uporabljal bahrajski dinar - so uporabljale riyal Katarja in Dubaja do leta 1973, ko je bil ustanovljen dirham Združenih arabskih emiratov. Leta 1978 je dirham sprejel fiksno menjalno razmerje do posebnih črpanj Mednarodnega denarnega sklada. Nato je bil leta 1997 ponovno vezan na ameriški dolar po tečaju 1 USD za 3.6725 AED.