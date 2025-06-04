AED - Emirati Dirham
Emirati Dirham je valuta Združeni arabski emirati. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Emirati Dirham tečaj AED v USD. Koda valute za Dirhami je AED, simbol valute pa je د.إ. Spodaj boste našli tečaje Emirati Dirham in pretvornik valut.
V začetku 20. stoletja so Združeni arabski emirati začeli uporabljati britanske zlate kovance in Maria Theresa Thalers; druge valute, kot je indijska rupija, so prav tako krožile po državi. Leta 1959 so sprejeli perzijsko zalivsko rupijo, ki jo je izdala centralna banka Indije, po vrednosti enaki indijski rupiji.
Devalvacija indijske rupije leta 1966 je neposredno vplivala na vrednost zalivske rupije, zato so se ZAE odzvali z uvedbo svoje lastne valute. Sprejeli so saudijski riyal kot začasno valuto in istega leta so jo zamenjali z riyalom Katarja in Dubaja po pariteti. Vse emirate - razen Abu Dhabija, ki je uporabljal bahrajski dinar - so uporabljale riyal Katarja in Dubaja do leta 1973, ko je bil ustanovljen dirham Združenih arabskih emiratov. Leta 1978 je dirham sprejel fiksno menjalno razmerje do posebnih črpanj Mednarodnega denarnega sklada. Nato je bil leta 1997 ponovno vezan na ameriški dolar po tečaju 1 USD za 3.6725 AED.
Statistika Emirati Dirham
|Ime
|Emirati Dirham
|Simbol
|د.إ
|Manjša enota
|1/100 = fils
|Simbol manjše enote
|فلس
|Najboljša pretvorba AED
|AED v USD
|Najboljši graf AED
|Graf AED v USD
Profil Emirati Dirham
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: فلس50, د.إ1
Redko uporabljeno: فلس25
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: د.إ5, د.إ10, د.إ20, د.إ50, د.إ100, د.إ200, د.إ500
Redko uporabljeno: د.إ1000
|Centralna banka
|Centralna banka ZAE
|Uporabniki
Združeni arabski emirati
Zakaj vas zanima AED?
