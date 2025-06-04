TOP - Тонганска паанга
Тонганска паанга е валутата на Тонга. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Тонганска паанга е курсът TOP към USD. Валутният код за Па'анга е TOP, а символът на валутата е T$. По-долу ще намерите курсове за Тонганска паанга и валутен конвертор.
Статистика за Тонганска паанга
|Име
|Тонганска паанга
|Символ
|T$
|По-малка единица
|1/100 = Сенити
|Символ на по-малка единица
|Сенити
|Най-популярно конвертиране на TOP
|TOP към USD
|Най-популярна графика за TOP
|Графика TOP към USD
Профил на Тонганска паанга
|Монети
|Често използвани: Сенити5, Сенити10, Сенити20, Сенити50
|Централна банка
|Национална резервна банка на Тонга
|Потребители
Тонга
Тонга
