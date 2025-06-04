  1. Начало
TOP - Тонганска паанга

Тонганска паанга е валутата на Тонга. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Тонганска паанга е курсът TOP към USD. Валутният код за Па'анга е TOP, а символът на валутата е T$. По-долу ще намерите курсове за Тонганска паанга и валутен конвертор.

Статистика за Тонганска паанга

ИмеТонганска паанга
СимволT$
По-малка единица1/100 = Сенити
Символ на по-малка единицаСенити
Най-популярно конвертиране на TOPTOP към USD
Най-популярна графика за TOPГрафика TOP към USD

Профил на Тонганска паанга

МонетиЧесто използвани: Сенити5, Сенити10, Сенити20, Сенити50
Централна банкаНационална резервна банка на Тонга
Потребители
Тонга

