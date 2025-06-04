  1. Pradžia
TOP - Tongan Pa'anga

Tongan Pa'anga yra Tonga valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Tongan Pa'anga valiutos kursas yra TOP į USD kursas. Valiutos kodas Pa'anga yra TOP, o valiutos simbolis yra T$. Žemiau rasite Tongan Pa'anga kursus ir valiutos konverterį.

Tongan Pa'anga statistika

PavadinimasTongan Pa'anga
SimbolisT$
Smulkesnis vienetas1/100 = Seniti
Smulkesnio vieneto simbolisSeniti
Populiariausia TOP konversijaTOP į USD
Populiariausia TOP diagramaTOP į USD diagrama

Tongan Pa'anga profilis

MonetosDažnai naudojama: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
Centrinis bankasTonga nacionalinė rezervų bankas
Vartotojai
Tonga

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17705
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.566
GBP / USD1.34940
USD / CHF0.789843
USD / CAD1.36718
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670985

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%