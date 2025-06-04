TOP - Tongan Pa'anga
Tongan Pa'anga yra Tonga valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Tongan Pa'anga valiutos kursas yra TOP į USD kursas. Valiutos kodas Pa'anga yra TOP, o valiutos simbolis yra T$. Žemiau rasite Tongan Pa'anga kursus ir valiutos konverterį.
Tongan Pa'anga statistika
|Pavadinimas
|Tongan Pa'anga
|Simbolis
|T$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Seniti
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Seniti
|Populiariausia TOP konversija
|TOP į USD
|Populiariausia TOP diagrama
|TOP į USD diagrama
Tongan Pa'anga profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
|Centrinis bankas
|Tonga nacionalinė rezervų bankas
|Vartotojai
Tonga
Tonga
Kodėl domitės TOP?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17705
|▼
|GBP / EUR
|1.14643
|▲
|USD / JPY
|156.566
|▲
|GBP / USD
|1.34940
|▼
|USD / CHF
|0.789843
|▲
|USD / CAD
|1.36718
|▼
|EUR / JPY
|184.286
|▲
|AUD / USD
|0.670985
|▲