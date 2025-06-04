  1. Početna
TOP - Tonganska pa'anga

Tonganska pa'anga je valuta Tonga. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tonganska pa'anga tečaj TOP u USD. Valutni kod za Pa'anga je TOP, a simbol valute je T$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tonganska pa'anga i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Tonganska pa'anga

NazivTonganska pa'anga
SimbolT$
Manja jedinica1/100 = Seniti
Simbol manje jediniceSeniti
Najbolja konverzija TOPTOP u USD
Najbolji grafikon TOPGrafikon TOP u USD

Profil Tonganska pa'anga

KovaniceČesto korišteno: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
Središnja bankaNacionalna rezervna banka Tonge
Korisnici
Tonga

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17734
GBP / EUR1.14646
USD / JPY156.529
GBP / USD1.34977
USD / CHF0.789756
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.287
AUD / USD0.671189

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%