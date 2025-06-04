TOP - Tonganska pa'anga

Tonganska pa'anga je valuta Tonga. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Tonganska pa'anga tečaj TOP u USD. Valutni kod za Pa'anga je TOP , a simbol valute je T$. Ispod ćete pronaći tečajeve za Tonganska pa'anga i pretvarač valuta.