RUB - Ruski rubalj
Ruski rubalj je valuta Rusija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Ruski rubalj tečaj RUB u USD. Valutni kod za Rubli je RUB, a simbol valute je ₽. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ruski rubalj i pretvarač valuta.
Rublja je bila valuta Rusije otprilike 500 godina; korištena je u raznim zemljama tijekom svoje povijesti. Postojale su različite verzije rublje zbog raznih promjena u vrijednosti valute.
|Godine
|Opis rublje
|Prva rublja
|1500-ih-1921
|
|Druga rublja
|1921-1922
|
|Treća rublja
|1923-1924
|
|Četvrta rublja
|1924-1947
|
|Peta rublja
|1947-1961
|
|Šesta rublja
|1961-1997
|
|Sedma rublja
|1998-danas
|
Statistika Ruski rubalj
|Naziv
|Ruski rubalj
|Simbol
|₽
|Manja jedinica
|1/100 = kopeka
|Simbol manje jedinice
|к.
|Najbolja konverzija RUB
|RUB u USD
|Najbolji grafikon RUB
|Grafikon RUB u USD
Profil Ruski rubalj
|Kovanice
|Često korišteno: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Rijetko korišteno: к.1, к.5, ₽10
|Novčanice
|Često korišteno: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Rijetko korišteno: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Središnja banka
|Banka Rusije
|Korisnici
Rusija, Tadžikistan
