  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. RUB

rub
RUB - Ruski rubalj

Ruski rubalj je valuta Rusija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Ruski rubalj tečaj RUB u USD. Valutni kod za Rubli je RUB, a simbol valute je ₽. Ispod ćete pronaći tečajeve za Ruski rubalj i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

rub
RUBRuski rubalj

Rublja je bila valuta Rusije otprilike 500 godina; korištena je u raznim zemljama tijekom svoje povijesti. Postojale su različite verzije rublje zbog raznih promjena u vrijednosti valute.

Godine Opis rublje
Prva rublja 1500-ih-1921
  • Rublja je ostala službena valuta Rusije do 1921. godine, kada je drastično pala u vrijednosti
  • Godine 1710. rublja je dobila svoju prvu podjelu, kopeke, pri čemu 100 kopeka čini jednu rublju
  • Korišten je bimetalni standard zlata i srebra
  • Godine 1885. usvojen je novi standard i rublja je vezana za francuski franak po tečaju 1 rublja za 4 franka
Druga rublja 1921-1922
  • Redenomination je postavljena po tečaju 1 nova za 10.000 starih rublji
  • Červonci su također korišteni od 1922. godine
Treća rublja 1923-1924
  • Sovjetski Savez je izdao redenomination po tečaju 1 nova za 100 starih rublji
Četvrta rublja 1924-1947
  • Poznata kao zlatna rublja, četvrta verzija je izdana po tečaju 50.000 starih za 1 novu rublju
Peta rublja 1947-1961
  • Poslije Drugog svjetskog rata, postavljena je nova redenomination po tečaju 10 starih za 1 novu rublju
Šesta rublja 1961-1997
  • Na temelju reforme iz 1947. godine, postavljena je nova redenomination
  • Nakon kolapsa Sovjetskog Saveza, Rusija je nastavila koristiti rublju, zamjenjujući stare novčanice
Sedma rublja 1998-danas
  • Godine 1998. postavljena je nova redenomination po tečaju 1 nova za 1.000 starih rublji
  • Te godine, šest mjeseci nakon ruske financijske krize, RUB je izgubio 70% svoje vrijednosti u odnosu na američki dolar
  • Godine 2010. Rusija i Kina odlučile su koristiti svoje nacionalne valute za zajedničku trgovinu

Statistika Ruski rubalj

NazivRuski rubalj
Simbol
Manja jedinica1/100 = kopeka
Simbol manje jediniceк.
Najbolja konverzija RUBRUB u USD
Najbolji grafikon RUBGrafikon RUB u USD

Profil Ruski rubalj

KovaniceČesto korišteno: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Rijetko korišteno: к.1, к.5, ₽10
NovčaniceČesto korišteno: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Rijetko korišteno: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
Središnja bankaBanka Rusije
Korisnici
Rusija, Tadžikistan

Zašto vas zanima RUB?

Želim...

Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za RUBDobiti tečajeve RUB na moj telefonDobiti API za podatke o valuti RUB za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.527
GBP / USD1.34977
USD / CHF0.789816
USD / CAD1.36707
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.671150

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%