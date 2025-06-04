RUB - Ruski rubalj

Rublja je bila valuta Rusije otprilike 500 godina; korištena je u raznim zemljama tijekom svoje povijesti. Postojale su različite verzije rublje zbog raznih promjena u vrijednosti valute.

Godine Opis rublje

Prva rublja 1500-ih-1921 Rublja je ostala službena valuta Rusije do 1921. godine, kada je drastično pala u vrijednosti

Godine 1710. rublja je dobila svoju prvu podjelu, kopeke, pri čemu 100 kopeka čini jednu rublju

Korišten je bimetalni standard zlata i srebra

Godine 1885. usvojen je novi standard i rublja je vezana za francuski franak po tečaju 1 rublja za 4 franka

Druga rublja 1921-1922 Redenomination je postavljena po tečaju 1 nova za 10.000 starih rublji

Červonci su također korišteni od 1922. godine

Treća rublja 1923-1924 Sovjetski Savez je izdao redenomination po tečaju 1 nova za 100 starih rublji

Četvrta rublja 1924-1947 Poznata kao zlatna rublja, četvrta verzija je izdana po tečaju 50.000 starih za 1 novu rublju

Peta rublja 1947-1961 Poslije Drugog svjetskog rata, postavljena je nova redenomination po tečaju 10 starih za 1 novu rublju

Šesta rublja 1961-1997 Na temelju reforme iz 1947. godine, postavljena je nova redenomination

Nakon kolapsa Sovjetskog Saveza, Rusija je nastavila koristiti rublju, zamjenjujući stare novčanice