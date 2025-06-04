ZWD - Zimbabwe dollar
Zimbabwe dollar on Zimbabwe valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Zimbabwe dollar vahetuskurss on ZWD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on ZWD ja valuuta sümbol on Z$. Allpool leiate Zimbabwe dollar kursid ja valuutakonverteri.
Teade: See Zimbabwe dollar (ZWD) on peatatud määramata ajaks.
2009. aasta jaanuaris lubas Zimbabwe Reservpank välisvaluuta kasutamise Zimbabwe's vastusena majanduslangusele, mis põhjustas 5 miljardi protsendi inflatsiooni. Aprilliks 2009 peatati Zimbabwe dollar määramata ajaks. Valitsus on vastu võtnud mitme valuuta raamistiku, mis sisaldab Austraalia dollarit, Botswana pula, Briti naela, Hiina jüaani, eurot, Jaapani jeeni, India ruupiat, Lõuna-Aafrika randi ja Ameerika Ühendriikide dollarit. Lisainformatsiooni saamiseks lugege BBC artiklit "Zimbabwe mitme valuuta segadus".
Zimbabwe dollar statistika
|Nimi
|Zimbabwe dollar
|Sümbol
|Z$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
|Populaarseim ZWD konverteerimine
|ZWD kuni USD
|Populaarseim ZWD graafik
|ZWD kuni USD graafik
Zimbabwe dollar profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
|Keskpank
|Zimbabwe Reservpank
|Kasutajad
Zimbabwe
Zimbabwe
Miks olete huvitatud ZWD-st?
Ma tahan...Tellida ZWD e-posti uuendusedHankida ZWD kursid oma telefoniHankida ZWD valuutaandmete API oma ettevõttele