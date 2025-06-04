  1. Avaleht
ZWD - Zimbabwe dollar

Zimbabwe dollar on Zimbabwe valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Zimbabwe dollar vahetuskurss on ZWD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on ZWD ja valuuta sümbol on Z$. Allpool leiate Zimbabwe dollar kursid ja valuutakonverteri.

Teade: See Zimbabwe dollar (ZWD) on peatatud määramata ajaks.

ZWDZimbabwe dollar (aegunud)

2009. aasta jaanuaris lubas Zimbabwe Reservpank välisvaluuta kasutamise Zimbabwe's vastusena majanduslangusele, mis põhjustas 5 miljardi protsendi inflatsiooni. Aprilliks 2009 peatati Zimbabwe dollar määramata ajaks. Valitsus on vastu võtnud mitme valuuta raamistiku, mis sisaldab Austraalia dollarit, Botswana pula, Briti naela, Hiina jüaani, eurot, Jaapani jeeni, India ruupiat, Lõuna-Aafrika randi ja Ameerika Ühendriikide dollarit. Lisainformatsiooni saamiseks lugege BBC artiklit "Zimbabwe mitme valuuta segadus".

Zimbabwe dollar statistika

NimiZimbabwe dollar
SümbolZ$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim ZWD konverteerimineZWD kuni USD
Populaarseim ZWD graafikZWD kuni USD graafik

Zimbabwe dollar profiil

PangatähedSageli kasutatud: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
KeskpankZimbabwe Reservpank
Kasutajad
Zimbabwe

