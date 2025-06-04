ZWD - Zimbabwe dollar

Zimbabwe dollar on Zimbabwe valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Zimbabwe dollar vahetuskurss on ZWD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on ZWD ja valuuta sümbol on Z$. Allpool leiate Zimbabwe dollar kursid ja valuutakonverteri.

Teade: See Zimbabwe dollar (ZWD) on peatatud määramata ajaks.