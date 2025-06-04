XRP - Ripple
Ripple valuutakood on XRP.
Ripple'i teave
XRP on digitaalne varandus, mis on loodud maksete jaoks. See on XRP Ledgeri kohaliku digitaalne varandus, avatud lähtekoodiga, lubaduseta ja detsentraliseeritud plokiahela tehnoloogia, mis suudab tehingud lahendada 3-5 sekundi jooksul. XRP-d saab saata otse ilma keskmise vahendajata, muutes selle mugavaks vahendiks kahe erineva valuuta kiireks ja tõhusaks ühendamiseks.
Riskid Ripple'i kasutamisel
Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja hetkel ei ole need reguleeritud ega seaduslikud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.
Ripple'i ajalugu
XRP on XRP ledgeri kohaliku varanduse, plokiahela, mis loodi algselt 2011. aastal arendajate Arthur Britto, Jed McCaleb ja David Schwartz poolt. Protokoll käivitati ametlikult 2012. aastal ja peagi pärast seda moodustas meeskond uue ettevõtte nimega OpenCoin, mida juhtis Chris Larsen, kes liitus tegevjuhina.
Ripple statistika
|Nimi
|Ripple
|Väiksem ühik
|1/1000000 = langetama
|Väiksema ühiku sümbol
|langetama
Miks olete huvitatud XRP-st?
