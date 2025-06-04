  1. Avaleht
XPT - Plaatinaunts

Plaatinaunts on Platina valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Plaatinaunts vahetuskurss on XPT kuni USD kurss. Untsi valuutakood on XPT. Allpool leiate Plaatinaunts kursid ja valuutakonverteri.

XPTPlaatinaunts

Plaatinaunts statistika

NimiPlaatinaunts
SümbolUnts
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim XPT konverteerimineXPT kuni USD
Populaarseim XPT graafikXPT kuni USD graafik

Plaatinaunts profiil

Kasutajad
Platina

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17758
GBP / EUR1.14608
USD / JPY156.538
GBP / USD1.34960
USD / CHF0.789328
USD / CAD1.36717
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.671037

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%