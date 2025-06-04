XPT - Plaatinaunts
Plaatinaunts on Platina valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Plaatinaunts vahetuskurss on XPT kuni USD kurss. Untsi valuutakood on XPT. Allpool leiate Plaatinaunts kursid ja valuutakonverteri.
Plaatinaunts statistika
|Nimi
|Plaatinaunts
|Sümbol
|Unts
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim XPT konverteerimine
|XPT kuni USD
|Populaarseim XPT graafik
|XPT kuni USD graafik
Plaatinaunts profiil
|Kasutajad
Platina
Platina
Miks olete huvitatud XPT-st?
Ma tahan...Tellida XPT e-posti uuendusedHankida XPT kursid oma telefoniHankida XPT valuutaandmete API oma ettevõttele