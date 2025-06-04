XLM - Stellar Lumen

Stellar Lumenite teave

Stellar on avatud lähtekoodiga võrk valuutade ja maksete jaoks. Stellar võimaldab luua, saata ja kaubelda digitaalsete esindustega kõigist rahavormidest - dollaritest, pesodest, bitcoinidest, praktiliselt kõigest. See on loodud nii, et kõik maailma finantsüsteemid saaksid töötada koos ühel võrgul.

Riskid Uniswap'i kasutamisel

Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja hetkel ei ole need reguleeritud ega seaduslikud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.

Uniswap'i ajalugu

2014. aastal käivitas Jed McCaleb, Mt. Goxi asutaja ja Ripple'i kaasasutaja, koos endise advokaadi Joyce Kimiga Stellar võrgusüsteemi. Enne ametlikku käivitamist moodustas McCaleb veebisaidi nimega "Salajane Bitcoin Projekt", otsides alfa-testerid. Mittetulundusühing Stellar Development Foundation loodi koostöös Stripe'i tegevjuhi Patrick Collisoniga ja projekt käivitati ametlikult sellel juulil. Stellar sai Stripe'ilt 3 miljonit dollarit seemnefinantseeringut. Stellar vabastati kui detsentraliseeritud maksevõrk ja protokoll koos kohaliku valuutaga, stellar. Käivitamisel oli võrgus 100 miljardit stellarit. 25 protsenti neist antakse teistele mittetulundusühingutele, mis töötavad finantsilise kaasatuse nimel. Stripe sai 2 protsenti ehk 2 miljardit algset stellarit vastutasuks oma seemneinvesteeringu eest. Krüptovaluutat, algselt tuntud kui stellar, hakati hiljem nimetama Lumensiks või XLM-iks. 2014. aasta augustis teatas Mercado Bitcoin, esimene Brasiilia bitcoin'i börs, et hakkab kasutama Stellar võrgustikku. 2015. aasta jaanuariks oli Stellaril umbes 3 miljonit registreeritud kasutajakontot oma platvormil ja selle turuväärtus oli peaaegu 15 miljonit dollarit.

