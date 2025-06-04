  1. Avaleht
xag
XAG - Hõbeunts

Hõbeunts on Hõbe valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Hõbeunts vahetuskurss on XAG kuni USD kurss. Untsi valuutakood on XAG. Allpool leiate Hõbeunts kursid ja valuutakonverteri.

Hõbeunts statistika

NimiHõbeunts
SümbolUnts
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim XAG konverteerimineXAG kuni USD
Populaarseim XAG graafikXAG kuni USD graafik

Hõbeunts profiil

Kasutajad
Hõbe

