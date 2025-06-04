VEF - Venezuela bolivar

2017. aasta mais muutis Venezuela valitsus oma mitmeastmelist ametlikku vahetuskursisüsteemi, nagu valitsus teatas 2016. aasta märtsis.

„Olulisi“ kaupu vahetatakse fikseeritud keskmise turuhinna kursiga 9.9875 VEF/USD. Seda kurssi nimetatakse “DIPRO”. Venezuela valitsus otsustab, millised „olulised“ kaubad kvalifitseeruvad sellele kursile. Nende hulka kuuluvad toidu ja meditsiini seotud sektorite impordid, aga ka mõned nafta sektori ettevõtted.

Valitsuse poolt „mitteolulisteks“ määratud impordid kuuluvad uue süsteemi alla, mida nimetatakse “DICOM”, kus kurss on mõeldud ajas muutuma. 7. novembril 2017 oli DICOM süsteemi keskmine turuhind 3,340.819 VEF/USD. DICOM kursid avaldatakse Venezuela keskpanga poolt TIPO DE CAMBIO all siin: http://www.bcv.org.ve/ või siin: https://www.dicom.gob.ve/

Kuna Venezuela inflatsioonimäär on viimastel aastatel olnud kõrge, on turul suur nõudlus USA dollarite (USD) järele. Siiski on ametlik juurdepääs USA dollaritele Venezuelas piiratud, mis on viinud kolmanda (mitteametliku) musta turu vahetuskurssi, mille väärtus on umbes 40,000 VEF/USD (november 2017). Musta turu kurss on viimase aasta jooksul kiiresti tõusnud (jaanuar 2016: 833, juuni 2016: 997, jaanuar 2017: 3164, juuni 2017: 6112).

Venezuela olukord areneb kiiresti ja XE kannab veebisaidil ja meie rakendustes ainult DIPRO kurssi.