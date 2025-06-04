  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. VEF

vef
VEF - Venezuela bolivar

Venezuela bolivar on Venezuela valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Venezuela bolivar vahetuskurss on VEF kuni USD kurss. Bolívares valuutakood on VEF ja valuuta sümbol on Bs. Allpool leiate Venezuela bolivar kursid ja valuutakonverteri.

Teade: Bolivar Fuerte'l on kaks ametlikku kurssi.

Vali valuuta

vef
VEFVenezuela bolivar (aegunud)

2017. aasta mais muutis Venezuela valitsus oma mitmeastmelist ametlikku vahetuskursisüsteemi, nagu valitsus teatas 2016. aasta märtsis.

„Olulisi“ kaupu vahetatakse fikseeritud keskmise turuhinna kursiga 9.9875 VEF/USD. Seda kurssi nimetatakse “DIPRO”. Venezuela valitsus otsustab, millised „olulised“ kaubad kvalifitseeruvad sellele kursile. Nende hulka kuuluvad toidu ja meditsiini seotud sektorite impordid, aga ka mõned nafta sektori ettevõtted.

Valitsuse poolt „mitteolulisteks“ määratud impordid kuuluvad uue süsteemi alla, mida nimetatakse “DICOM”, kus kurss on mõeldud ajas muutuma. 7. novembril 2017 oli DICOM süsteemi keskmine turuhind 3,340.819 VEF/USD. DICOM kursid avaldatakse Venezuela keskpanga poolt TIPO DE CAMBIO all siin: http://www.bcv.org.ve/ või siin: https://www.dicom.gob.ve/

Kuna Venezuela inflatsioonimäär on viimastel aastatel olnud kõrge, on turul suur nõudlus USA dollarite (USD) järele. Siiski on ametlik juurdepääs USA dollaritele Venezuelas piiratud, mis on viinud kolmanda (mitteametliku) musta turu vahetuskurssi, mille väärtus on umbes 40,000 VEF/USD (november 2017). Musta turu kurss on viimase aasta jooksul kiiresti tõusnud (jaanuar 2016: 833, juuni 2016: 997, jaanuar 2017: 3164, juuni 2017: 6112).

Venezuela olukord areneb kiiresti ja XE kannab veebisaidil ja meie rakendustes ainult DIPRO kurssi.

Venezuela bolivar statistika

NimiVenezuela bolivar
SümbolBs.
Väiksem ühik1/100 = céntimo
Väiksema ühiku sümbol¢
Populaarseim VEF konverteerimineVEF kuni USD
Populaarseim VEF graafikVEF kuni USD graafik

Venezuela bolivar profiil

Hüüdnimedbolo(s), luca(s)
MündidSageli kasutatud: 10¢, 25¢, 50¢, Bs.1
Harva kasutatud: 5¢, 1¢, 12.5¢
PangatähedSageli kasutatud: Bs.2, Bs.5, Bs.10, Bs.20, Bs.50, Bs.100
KeskpankVenezuela Keskpank
Kasutajad
Venezuela

Miks olete huvitatud VEF-st?

Ma tahan...

Tellida VEF e-posti uuendusedHankida VEF kursid oma telefoniHankida VEF valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17735
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.571
GBP / USD1.34954
USD / CHF0.789579
USD / CAD1.36727
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.670975

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%