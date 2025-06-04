  1. Avaleht
uni
UNI - Uniswap

Uniswap valuutakood on UNI. Allpool leiate Uniswap kursid ja valuutakonverteri. Samuti saate tellida meie valuutauudiskirju igapäevaste kursside ja analüüsidega, lugeda Xe valuutablogi või võtta UNI kursid kaasa meie Xe valuutarakenduste ja veebisaidiga.

Uniswap'i teave
Uniswap'i protokoll on avatud lähtekoodiga protokoll, mis pakub likviidsust ja kaupleb ERC20 tokenitega Ethereumis. See elimineerib usaldusväärsed vahendajad ja tarbetud rendi väljapressimise vormid, võimaldades ohutut, ligipääsetavat ja tõhusat vahetustegevust. Protokoll ei ole uuendatav ja on loodud tsensuuri suhtes vastupidavaks. Uniswap'i protokoll ja Uniswap'i liides on välja töötatud Uniswap Labs'i poolt.

Riskid Uniswap'i kasutamisel
Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja hetkel ei ole need reguleeritud ega seadustatud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.

Uniswap'i ajalugu
Uniswap sündis 2016. aastal Vitalik Buterini esitatud ideest detsentraliseeritud vahetus (DEX), mis kasutaks plokiahelas automaatset turu loojat, millel on teatud ainulaadsed omadused. Aasta hiljem hakkas Hayden Adams töötama selle idee elluviimise nimel funktsionaalseks tooteks.

NimiUniswap
Väiksem ühik1/100 = N/A
Väiksema ühiku sümbolN/A

