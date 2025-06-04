  1. Avaleht
SDG - Sudaani nael

Sudaani nael on Sudan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Sudaani nael vahetuskurss on SDG kuni USD kurss. Naelad valuutakood on SDG ja valuuta sümbol on ج.س.. Allpool leiate Sudaani nael kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Sudaani nael statistika

NimiSudaani nael
SümbolNael
Väiksem ühik1/100 = Piastrid
Väiksema ühiku sümbolPiastrid
Populaarseim SDG konverteerimineSDG kuni USD
Populaarseim SDG graafikSDG kuni USD graafik

Sudaani nael profiil

MündidSageli kasutatud: Piastrid1, Piastrid5, Piastrid10, Nael20, Nael50
PangatähedSageli kasutatud: Nael1, Nael2, Nael5, Nael10, Nael20
KeskpankSudani Keskpank
Kasutajad
Sudan

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14660
USD / JPY156.494
GBP / USD1.34984
USD / CHF0.789774
USD / CAD1.36702
EUR / JPY184.233
AUD / USD0.671174

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%