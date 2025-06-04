SDG - Sudaani nael
Sudaani nael on Sudan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Sudaani nael vahetuskurss on SDG kuni USD kurss. Naelad valuutakood on SDG ja valuuta sümbol on ج.س.. Allpool leiate Sudaani nael kursid ja valuutakonverteri.
Sudaani nael statistika
|Nimi
|Sudaani nael
|Sümbol
|Nael
|Väiksem ühik
|1/100 = Piastrid
|Väiksema ühiku sümbol
|Piastrid
|Populaarseim SDG konverteerimine
|SDG kuni USD
|Populaarseim SDG graafik
|SDG kuni USD graafik
Sudaani nael profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Piastrid1, Piastrid5, Piastrid10, Nael20, Nael50
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Nael1, Nael2, Nael5, Nael10, Nael20
|Keskpank
|Sudani Keskpank
|Kasutajad
Sudan
Sudan
Miks olete huvitatud SDG-st?
Ma tahan...Tellida SDG e-posti uuendusedHankida SDG kursid oma telefoniHankida SDG valuutaandmete API oma ettevõttele