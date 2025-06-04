  1. Avaleht
NGN - Nigeeria naira

Nigeeria naira on Nigeeria valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Nigeeria naira vahetuskurss on NGN kuni USD kurss. Nairad valuutakood on NGN ja valuuta sümbol on ₦. Allpool leiate Nigeeria naira kursid ja valuutakonverteri.

Nigeeria naira statistika

NimiNigeeria naira
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Kobo
Väiksema ühiku sümbolKobo
Populaarseim NGN konverteerimineNGN kuni USD
Populaarseim NGN graafikNGN kuni USD graafik

Nigeeria naira profiil

MündidSageli kasutatud: Kobo50, ₦1, ₦2
PangatähedSageli kasutatud: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
KeskpankNigeeria Keskpank
Kasutajad
Nigeeria

