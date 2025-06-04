NGN - Nigeeria naira
Nigeeria naira on Nigeeria valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Nigeeria naira vahetuskurss on NGN kuni USD kurss. Nairad valuutakood on NGN ja valuuta sümbol on ₦. Allpool leiate Nigeeria naira kursid ja valuutakonverteri.
Nigeeria naira statistika
|Nimi
|Nigeeria naira
|Sümbol
|₦
|Väiksem ühik
|1/100 = Kobo
|Väiksema ühiku sümbol
|Kobo
|Populaarseim NGN konverteerimine
|NGN kuni USD
|Populaarseim NGN graafik
|NGN kuni USD graafik
Nigeeria naira profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Kobo50, ₦1, ₦2
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Keskpank
|Nigeeria Keskpank
|Kasutajad
Nigeeria
Nigeeria
