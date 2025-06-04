MMK - Myanmari kjatt

Myanmari kjatt on Myanmar (Burma) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Myanmari kjatt vahetuskurss on MMK kuni USD kurss. Kyats valuutakood on MMK ja valuuta sümbol on K. Allpool leiate Myanmari kjatt kursid ja valuutakonverteri.

Teade: XE.com-is loetletud MMK kursid on ametlikud vahetuskursid. Musta turu MMK kursid võivad oluliselt erineda.