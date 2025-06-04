MMK - Myanmari kjatt
Myanmari kjatt on Myanmar (Burma) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Myanmari kjatt vahetuskurss on MMK kuni USD kurss. Kyats valuutakood on MMK ja valuuta sümbol on K. Allpool leiate Myanmari kjatt kursid ja valuutakonverteri.
Teade: XE.com-is loetletud MMK kursid on ametlikud vahetuskursid. Musta turu MMK kursid võivad oluliselt erineda.
Myanmari kjatt statistika
|Nimi
|Myanmari kjatt
|Sümbol
|K
|Väiksem ühik
|1/100 = Pya
|Väiksema ühiku sümbol
|Pya
|Populaarseim MMK konverteerimine
|MMK kuni USD
|Populaarseim MMK graafik
|MMK kuni USD graafik
Myanmari kjatt profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
|Keskpank
|Myanmar Keskpank
|Kasutajad
Myanmar (Burma)
Myanmar (Burma)
Miks olete huvitatud MMK-st?
