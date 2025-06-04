  1. Avaleht
MMK - Myanmari kjatt

Myanmari kjatt on Myanmar (Burma) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Myanmari kjatt vahetuskurss on MMK kuni USD kurss. Kyats valuutakood on MMK ja valuuta sümbol on K. Allpool leiate Myanmari kjatt kursid ja valuutakonverteri.

Teade: XE.com-is loetletud MMK kursid on ametlikud vahetuskursid. Musta turu MMK kursid võivad oluliselt erineda.

Myanmari kjatt statistika

NimiMyanmari kjatt
SümbolK
Väiksem ühik1/100 = Pya
Väiksema ühiku sümbolPya
Populaarseim MMK konverteerimineMMK kuni USD
Populaarseim MMK graafikMMK kuni USD graafik

Myanmari kjatt profiil

PangatähedSageli kasutatud: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
KeskpankMyanmar Keskpank
Kasutajad
Myanmar (Burma)

