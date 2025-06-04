  1. Avaleht
LRD - Libeeria dollar

Libeeria dollar on Liberia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Libeeria dollar vahetuskurss on LRD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on LRD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Libeeria dollar kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

lrd
LRDLibeeria dollar

Libeeria dollar statistika

NimiLibeeria dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbol¢
Populaarseim LRD konverteerimineLRD kuni USD
Populaarseim LRD graafikLRD kuni USD graafik

Libeeria dollar profiil

MündidSageli kasutatud: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
PangatähedSageli kasutatud: $5, $10, $20, $50, $100
KeskpankLiberia keskpank
Kasutajad
Liberia

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17712
GBP / EUR1.14649
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789785
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.262
AUD / USD0.670995

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%