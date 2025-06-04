  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. LINK

link
LINK - Chainlink

Chainlink valuutakood on LINK. Allpool leiate Chainlink kursid ja valuutakonverteri. Samuti saate tellida meie valuutauudiskirju igapäevaste kursside ja analüüsidega, lugeda Xe valuutablogi või võtta LINK kursid kaasa meie Xe valuutarakenduste ja veebisaidiga.

Vali valuuta

link
LINKChainlink

Chainlinki teave
Chainlink laiendab oluliselt nutilepingute võimalusi, võimaldades juurdepääsu reaalse maailma andmetele ja off-chain arvutustele, säilitades samal ajal plokiahela tehnoloogia loomulikud turvalisuse ja usaldusväärsuse garantiid.

Chainlinki kasutamise riskid
Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja hetkel ei ole need reguleeritud ega seaduslikud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.

Chainlinki ajalugu
Chainlink loodi 2017. aastal Sergey Nazarovi ja Steve Ellise poolt, kes koostasid valge raamatu, tutvustades Chainlinki protokolli ja võrku koos Cornell University professor Ari Juelsiga samal aastal. Chainlink toimib ""sillana"" plokiahela ja off-chain keskkondade vahel. Võrk, mis teenindab nutilepinguid, käivitati ametlikult 2019. aastal.

Asjakohased lingid
Rohkem teabe saamiseks julgustame teid külastama allolevaid linke.

Chainlink statistika

NimiChainlink
Väiksem ühik1/100 = N/A
Väiksema ühiku sümbolN/A

Miks olete huvitatud LINK-st?

Ma tahan...

Hankida LINK valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17712
GBP / EUR1.14649
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789785
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.262
AUD / USD0.670995

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%