LINK - Chainlink

Chainlink valuutakood on LINK.
Chainlinki teave
Chainlink laiendab oluliselt nutilepingute võimalusi, võimaldades juurdepääsu reaalse maailma andmetele ja off-chain arvutustele, säilitades samal ajal plokiahela tehnoloogia loomulikud turvalisuse ja usaldusväärsuse garantiid.
Chainlinki kasutamise riskid
Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja hetkel ei ole need reguleeritud ega seaduslikud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.
Chainlinki ajalugu
Chainlink loodi 2017. aastal Sergey Nazarovi ja Steve Ellise poolt, kes koostasid valge raamatu, tutvustades Chainlinki protokolli ja võrku koos Cornell University professor Ari Juelsiga samal aastal. Chainlink toimib ""sillana"" plokiahela ja off-chain keskkondade vahel. Võrk, mis teenindab nutilepinguid, käivitati ametlikult 2019. aastal.
Chainlink statistika
