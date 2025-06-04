LINK - Chainlink

Chainlinki teave

Chainlink laiendab oluliselt nutilepingute võimalusi, võimaldades juurdepääsu reaalse maailma andmetele ja off-chain arvutustele, säilitades samal ajal plokiahela tehnoloogia loomulikud turvalisuse ja usaldusväärsuse garantiid.

Chainlinki kasutamise riskid

Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja hetkel ei ole need reguleeritud ega seaduslikud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.

Chainlinki ajalugu

Chainlink loodi 2017. aastal Sergey Nazarovi ja Steve Ellise poolt, kes koostasid valge raamatu, tutvustades Chainlinki protokolli ja võrku koos Cornell University professor Ari Juelsiga samal aastal. Chainlink toimib ""sillana"" plokiahela ja off-chain keskkondade vahel. Võrk, mis teenindab nutilepinguid, käivitati ametlikult 2019. aastal.

