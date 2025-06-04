  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. IQD

iqd
IQD - Iraagi dinaar

Iraagi dinaar on Iraak valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Iraagi dinaar vahetuskurss on IQD kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on IQD ja valuuta sümbol on ع.د. Allpool leiate Iraagi dinaar kursid ja valuutakonverteri.

Teade: IQD võib redenomineerida.

Vali valuuta

iqd
IQDIraagi dinaar

Esimese maailmasõja ajal Briti okupatsiooni ajal tutvustati India Ruupiat Iraagi esimese ametliku valuutana. 1932. aastal asendas Iraagi Dinar Ruupia vahetuskurss 1 Dinar 11 Ruupia vastu ja see oli seotud Briti naelaga kuni 1959. aastani. Seejärel vahetati seos USA dollariga vahetuskurssi 1 IQD 2,8 USD vastu. Pärast 1991. aasta lahingut ei olnud varem kasutatud Šveitsi trükitehnoloogia enam saadaval, mis tõi kaasa uute rahatähtede madalama kvaliteedi. Eelmisi Iraagi Dinar versioone hakati nimetama Šveitsi Dinariteks. Uue emissiooni tõttu, mille valitsus liialdas, devalveerus Dinar kiiresti. Uued Dinar mündid ja rahatähed anti välja 2003. aastal, et asendada vanad Saddam'i rahatähed ja luua ühtne valuuta.

2010. aastal teatas Iraagi Keskpank oma plaanidest Iraagi Dinarit redenomineerida, et lihtsustada sularahatehinguid. Kavatsus oli vähendada pangatähtede nimiväärtusest kolme nulli; kuid dinari tegelik väärtus jääks muutumatuks. Kuigi teates öeldi, et muudatus toimub 2010. aasta lõpuks, ei toimunud redenomineerimist. Nagu ütles Iraagi Keskpank, on nende mandaadiks "tagada kodumaine hinnastabiilsus ja edendada stabiilset konkurentsivõimelist turupõhist finantssüsteemi." Lisainformatsiooni saamiseks redenomineerimise kohta lugege "Iraagi plaanib valuuta redenomineerimist."

Iraagi dinaar statistika

NimiIraagi dinaar
Sümbolد.ع
Väiksem ühik1/1000 = fils
Väiksema ühiku sümbolfils
Populaarseim IQD konverteerimineIQD kuni USD
Populaarseim IQD graafikIQD kuni USD graafik

Iraagi dinaar profiil

MündidSageli kasutatud: د.ع25, د.ع50, د.ع100
PangatähedSageli kasutatud: د.ع50, د.ع100, د.ع250, د.ع500, د.ع1000, د.ع5000, د.ع10000, د.ع25000
KeskpankIraagi Keskpank
Kasutajad
Iraak

Miks olete huvitatud IQD-st?

Ma tahan...

Tellida IQD e-posti uuendusedHankida IQD kursid oma telefoniHankida IQD valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17676
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.618
GBP / USD1.34894
USD / CHF0.790005
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.302
AUD / USD0.670769

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%