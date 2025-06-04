IQD - Iraagi dinaar

Esimese maailmasõja ajal Briti okupatsiooni ajal tutvustati India Ruupiat Iraagi esimese ametliku valuutana. 1932. aastal asendas Iraagi Dinar Ruupia vahetuskurss 1 Dinar 11 Ruupia vastu ja see oli seotud Briti naelaga kuni 1959. aastani. Seejärel vahetati seos USA dollariga vahetuskurssi 1 IQD 2,8 USD vastu. Pärast 1991. aasta lahingut ei olnud varem kasutatud Šveitsi trükitehnoloogia enam saadaval, mis tõi kaasa uute rahatähtede madalama kvaliteedi. Eelmisi Iraagi Dinar versioone hakati nimetama Šveitsi Dinariteks. Uue emissiooni tõttu, mille valitsus liialdas, devalveerus Dinar kiiresti. Uued Dinar mündid ja rahatähed anti välja 2003. aastal, et asendada vanad Saddam'i rahatähed ja luua ühtne valuuta.

2010. aastal teatas Iraagi Keskpank oma plaanidest Iraagi Dinarit redenomineerida, et lihtsustada sularahatehinguid. Kavatsus oli vähendada pangatähtede nimiväärtusest kolme nulli; kuid dinari tegelik väärtus jääks muutumatuks. Kuigi teates öeldi, et muudatus toimub 2010. aasta lõpuks, ei toimunud redenomineerimist. Nagu ütles Iraagi Keskpank, on nende mandaadiks "tagada kodumaine hinnastabiilsus ja edendada stabiilset konkurentsivõimelist turupõhist finantssüsteemi." Lisainformatsiooni saamiseks redenomineerimise kohta lugege "Iraagi plaanib valuuta redenomineerimist."