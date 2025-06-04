  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. ETH

eth
ETH - Ethereum

Ethereum on detsentraliseeritud avatud lähtekoodiga plokiahela süsteem, mis sisaldab oma krüptovaluutat, Ether.Ethereum valuutakood on ETH ja valuuta sümbol on Ξ. Allpool leiate Ethereum kursid ja valuutakonverteri. Samuti saate tellida meie valuutauudiskirju igapäevaste kursside ja analüüsidega, lugeda Xe valuutablogi või võtta ETH kursid kaasa meie Xe valuutarakenduste ja veebisaidiga.

Vali valuuta

eth
ETHEthereum

Ethereum'i teave
Ethereum on avatud juurdepääs digirahale ja andmesõbralikele teenustele kõigile – olenemata teie taustast või asukohast. See on kogukonna loodud tehnoloogia krüptovaluuta ether (ETH) ja tuhandete rakenduste taga, mida saate täna kasutada.

Riskid Ethereum'i kasutamisel
Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja hetkel ei ole need reguleeritud ega seadusandlikud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.

Ethereum'i ajalugu
Mitmeid koodnimedega prototüüpe Ethereum'ist arendati 18 kuu jooksul 2014. ja 2015. aastal Ethereum'i fondi poolt osana nende tõestuskonseptsiooni seeriast. "Olympic" oli viimane prototüüp ja avalik beetaversioon. Olympic võrk pakkus kasutajatele 25 000 Etheri suurust veaparanduse preemiat Ethereum'i plokiahela piiride stressitestimiseks. Juulis 2015 tähistas "Frontier" Ethereum'i platvormi ametlikku käivitamist, kui Ethereum lõi oma "genesis block'i."

Asjakohased lingid
Rohkem teabe saamiseks julgustame teid külastama allolevaid linke.

Ethereum statistika

NimiEthereum
Väiksem ühik1/1000000000000000000 = Wei
Väiksema ühiku sümbolWei

Miks olete huvitatud ETH-st?

Ma tahan...

Hankida ETH valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17637
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.649
GBP / USD1.34854
USD / CHF0.790174
USD / CAD1.36692
EUR / JPY184.277
AUD / USD0.670666

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%