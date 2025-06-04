ETH - Ethereum

Ethereum'i teave

Ethereum on avatud juurdepääs digirahale ja andmesõbralikele teenustele kõigile – olenemata teie taustast või asukohast. See on kogukonna loodud tehnoloogia krüptovaluuta ether (ETH) ja tuhandete rakenduste taga, mida saate täna kasutada.

Riskid Ethereum'i kasutamisel

Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja hetkel ei ole need reguleeritud ega seadusandlikud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.

Ethereum'i ajalugu

Mitmeid koodnimedega prototüüpe Ethereum'ist arendati 18 kuu jooksul 2014. ja 2015. aastal Ethereum'i fondi poolt osana nende tõestuskonseptsiooni seeriast. "Olympic" oli viimane prototüüp ja avalik beetaversioon. Olympic võrk pakkus kasutajatele 25 000 Etheri suurust veaparanduse preemiat Ethereum'i plokiahela piiride stressitestimiseks. Juulis 2015 tähistas "Frontier" Ethereum'i platvormi ametlikku käivitamist, kui Ethereum lõi oma "genesis block'i."

