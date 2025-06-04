ETH - Ethereum
Ethereum on detsentraliseeritud avatud lähtekoodiga plokiahela süsteem, mis sisaldab oma krüptovaluutat, Ether.Ethereum valuutakood on ETH ja valuuta sümbol on Ξ. Allpool leiate Ethereum kursid ja valuutakonverteri. Samuti saate tellida meie valuutauudiskirju igapäevaste kursside ja analüüsidega, lugeda Xe valuutablogi või võtta ETH kursid kaasa meie Xe valuutarakenduste ja veebisaidiga.
Ethereum'i teave
Ethereum on avatud juurdepääs digirahale ja andmesõbralikele teenustele kõigile – olenemata teie taustast või asukohast. See on kogukonna loodud tehnoloogia krüptovaluuta ether (ETH) ja tuhandete rakenduste taga, mida saate täna kasutada.
Riskid Ethereum'i kasutamisel
Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja hetkel ei ole need reguleeritud ega seadusandlikud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.
Ethereum'i ajalugu
Mitmeid koodnimedega prototüüpe Ethereum'ist arendati 18 kuu jooksul 2014. ja 2015. aastal Ethereum'i fondi poolt osana nende tõestuskonseptsiooni seeriast. "Olympic" oli viimane prototüüp ja avalik beetaversioon. Olympic võrk pakkus kasutajatele 25 000 Etheri suurust veaparanduse preemiat Ethereum'i plokiahela piiride stressitestimiseks. Juulis 2015 tähistas "Frontier" Ethereum'i platvormi ametlikku käivitamist, kui Ethereum lõi oma "genesis block'i."
Ethereum statistika
|Nimi
|Ethereum
|Väiksem ühik
|1/1000000000000000000 = Wei
|Väiksema ühiku sümbol
|Wei
