DOT - Polkadot

Parachainid on arenenud, järgmise põlvkonna layer-1 plokiahelad, mis ületavad pärandvõrkude piirangud. Spetsialiseeritud ja omavahel ühendatud, moodustavad parachainid mitmekesise ökosüsteemi sõltumatutest platvormidest, kogukondadest ja majandustest, parandades meie veebivõrgustiku ühendamise viisi.

Polkadoti kasutamise riskid

Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja hetkel ei ole need reguleeritud ega seadustatud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.

Polkadoti ajalugu

Polkadoti võrgu Genesis plokk käivitati 26. mail 2020, kui Autoriteedi tõend (PoA) võrk, mille juhtimist kontrollis üksik Sudo (superkasutaja) konto. Selle aja jooksul hakkasid valideerijad liituma võrguga ja andma märku oma soovist osaleda konsensusprotsessis. Võrk arenes 18. juunil 2020 Proof of Stake (PoS) võrguks. Ahel, mida kaitseb detsentraliseeritud valideerijate kogukond, eemaldati Sudo moodul 20. juulil 2020, viies ahela juhtimise tokeni (DOT) omanike kätte. See on punkt, kus Polkadot muutus detsentraliseerituks.

