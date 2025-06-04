DOGE - Dogecoin
Dogecoinid valuutakood on DOGE ja valuuta sümbol on Ɖ. Allpool leiate Dogecoin kursid ja valuutakonverteri. Samuti saate tellida meie valuutauudiskirju igapäevaste kursside ja analüüsidega, lugeda Xe valuutablogi või võtta DOGE kursid kaasa meie Xe valuutarakenduste ja veebisaidiga.
Dogecoini teave
Dogecoin on avatud lähtekoodiga peer-to-peer digitaalne valuuta, mida eelistavad Shiba Inu'd üle kogu maailma.
Dogecoini kasutamise riskid
Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja hetkel ei ole need reguleeritud ega seadustatud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.
Dogecoini ajalugu
Alguses naljana loodud Dogecoini lõid IBM-i tarkvarainsener Billy Markus ja Adobe tarkvarainsener Jackson Palmer. Nad soovisid luua peer-to-peer digitaalset valuutat, mis võiks jõuda laiemasse demograafilisse sihtrühma kui Bitcoin. Lisaks soovisid nad seda eristada teiste müntide vastuolulisest ajaloost. Dogecoin käivitati ametlikult 6. detsembril 2013 ja esimesel 30 päeval külastas Dogecoin.com üle miljoni külastaja.
Asjakohased lingid
Lisainformatsiooni saamiseks julgustame teid külastama allolevaid linke.
Dogecoin statistika
|Nimi
|Dogecoin
|Väiksem ühik
|1/100000000 = N/A
|Väiksema ühiku sümbol
|N/A
Miks olete huvitatud DOGE-st?
Ma tahan...Hankida DOGE valuutaandmete API oma ettevõttele