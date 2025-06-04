DOGE - Dogecoin

Dogecoini teave

Dogecoin on avatud lähtekoodiga peer-to-peer digitaalne valuuta, mida eelistavad Shiba Inu'd üle kogu maailma.

Dogecoini kasutamise riskid

Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja hetkel ei ole need reguleeritud ega seadustatud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.

Dogecoini ajalugu

Alguses naljana loodud Dogecoini lõid IBM-i tarkvarainsener Billy Markus ja Adobe tarkvarainsener Jackson Palmer. Nad soovisid luua peer-to-peer digitaalset valuutat, mis võiks jõuda laiemasse demograafilisse sihtrühma kui Bitcoin. Lisaks soovisid nad seda eristada teiste müntide vastuolulisest ajaloost. Dogecoin käivitati ametlikult 6. detsembril 2013 ja esimesel 30 päeval külastas Dogecoin.com üle miljoni külastaja.

