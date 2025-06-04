BTC - Bitcoin

Bitcoini teave

Bitcoin on detsentraliseeritud virtuaalne valuuta. See valuuta vahetatakse digitaalselt ja seda haldab peer-to-peer võrk, mitte keskpank või ametivõim. Bitcoini pakkumine on automatiseeritud ja vabastatakse kaevandamisserveritele; 21 miljoni Bitcoini piir on saavutatud 2140. Iga Bitcoin on kooditükk, millel on oma tehingute logi ajatempleid. Münte hoitakse omaniku virtuaalses rahakotis ja neid saab edastada ja vahetada kaupade ja teenuste vastu. Tehingud on avalikud ja kuigi need on suhteliselt anonüümsed, on võimalik jälgida identiteete tagasi reaalse elu isikutele. On arutelu selle üle, kas Bitcoini tuleks pidada valuutaks, kaubaks või mõlema hübriidiks.

Bitcoini kasutamise riskid

Bitcoine seostatakse kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja praegu ei ole need reguleeritud ega seaduslikud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised Bitcoini rahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud Bitcoini varastamiseni.

Bitcoini ajalugu

Tutvustatud 2009. aastal, lõi Bitcoini arendaja või arendajate rühm, kes kasutas pseudonüümi Satoshi Nakamoto. Alguses määrasid valuuta väärtuse foorumite kasutajad, kuni loodi esimene vahetuspunkt. Seda tuntakse kui "krüptovaluutat"; see tähendab, et raha ja tehingud on kaitstud ja kontrollitud krüpteeritud paroolide kaudu. Alates selle tutvustamisest on Bitcoine üle kogu maailma järjest rohkem vastu võetud, rohkem kui 1000 kauplejat aktsepteerib seda valuutat.

