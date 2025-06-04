BCH - Bitcoin Cash

Bitcoin Cashi teave

Bitcoin Cash on lubadevaba, avatud võrk. See võimaldab teil suhelda oma kaasinimestega ilma sekkumiseta. See on detsentraliseeritud, vabatahtlik ja mitteagressiivne. Kui kasutamine kasvab, siis vanad võimusstruktuurid lagunevad, samal ajal kui uued ideed õitsevad. See võib aidata kaasa suurima rahumeelse revolutsiooni toomisele, mida maailm on kunagi näinud.

Riskid Bitcoin Cashi kasutamisel

Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja praegu ei ole need reguleeritud ega seadustatud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.

Bitcoin Cashi ajalugu

2017. aastal oli kaks Bitcoin toetajate fraktsiooni: need, kes toetasid suuri blokke, ja need, kes eelistasid väikeseid blokke. Bitcoin Cashi fraktsioon soosib oma valuuta kasutamist kaubanduse vahetusvahendina, samas kui Bitcoin'i toetav fraktsioon näeb Bitcoin'i peamist kasutust väärtuse hoidjana. Bitcoin Cashi nimetatakse mõnikord ka Bcash'iks.

