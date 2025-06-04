ADA - Cardano

Cardano teave

Cardano on plokiahela platvorm muutuste tegijatele, uuendajatele ja visionääridele, pakkudes tööriistu ja tehnoloogiaid, mis loovad võimalusi paljudele ja vähestele ning toovad kaasa positiivseid globaalseid muutusi.

Riskid Cardano kasutamisel

Krüptovaluutad on seotud kõrge riskitasemega, kuna need on volatiilsed, mitte ajaliselt testitud ja praegu ei ole need reguleeritud ega seadustatud. On olnud juhtumeid, kus veebipõhised krüptorahakotid on häkkerite poolt ohustatud, mis on viinud ulatuslike vargusteni.

Cardano ajalugu

Cardano asutati 2015. aastal Ethereum'i kaasasutaja Charles Hoskinsona poolt. Projekti arendust juhib ja jälgib Šveitsis Zugis asuv Cardano Foundation. See on suurim krüptovaluuta, mis kasutab tõenduspõhist plokiahelat, mida peetakse rohelisemaks alternatiiviks töö tõendamise protokollidele.

