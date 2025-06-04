TOP - Tongansk pa'anga

Tongansk pa'anga er valutaen for Tonga. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tongansk pa'anga vekselkurs er TOP til USD kursen. Valutakoden for Pa'anga er TOP , og valutasymbolet er T$. Nedenfor finder du Tongansk pa'anga kurser og en valutaomregner.