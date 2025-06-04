TOP - Tongansk pa'anga
Tongansk pa'anga er valutaen for Tonga. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tongansk pa'anga vekselkurs er TOP til USD kursen. Valutakoden for Pa'anga er TOP, og valutasymbolet er T$. Nedenfor finder du Tongansk pa'anga kurser og en valutaomregner.
Tongansk pa'anga statistik
|Navn
|Tongansk pa'anga
|Symbol
|T$
|Underenhed
|1/100 = Seniti
|Underenhedssymbol
|Seniti
|Top TOP konvertering
|TOP til USD
|Top TOP diagram
|TOP til USD diagram
Tongansk pa'anga profil
|Mønter
|Ofte brugt: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
|Centralbank
|National Reserve Bank of Tonga
|Brugere
Tonga
Tonga
