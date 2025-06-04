  1. Hjem
TOP - Tongansk pa'anga

Tongansk pa'anga er valutaen for Tonga. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tongansk pa'anga vekselkurs er TOP til USD kursen. Valutakoden for Pa'anga er TOP, og valutasymbolet er T$. Nedenfor finder du Tongansk pa'anga kurser og en valutaomregner.

Tongansk pa'anga statistik

NavnTongansk pa'anga
SymbolT$
Underenhed1/100 = Seniti
UnderenhedssymbolSeniti
Top TOP konverteringTOP til USD
Top TOP diagramTOP til USD diagram

Tongansk pa'anga profil

MønterOfte brugt: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
CentralbankNational Reserve Bank of Tonga
Brugere
Tonga

