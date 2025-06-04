  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. SYP

syp
SYP - Syrisk pund

Syrisk pund er valutaen for Syrien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Syrisk pund vekselkurs er SYP til USD kursen. Valutakoden for Pund er SYP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Syrisk pund kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

syp
SYPSyrisk pund

Syrisk pund statistik

NavnSyrisk pund
Symbol£
Underenhed1/100 = Piastre
UnderenhedssymbolPiastre
Top SYP konverteringSYP til USD
Top SYP diagramSYP til USD diagram

Syrisk pund profil

MønterOfte brugt: £1, £2, £5, £10, £25
SedlerOfte brugt: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
CentralbankCentralbanken i Syrien
Brugere
Syrien

Hvorfor er du interesseret i SYP?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på SYP e-mailopdateringerFå SYP kurser på min telefonFå en SYP valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14653
USD / JPY156.480
GBP / USD1.34976
USD / CHF0.789775
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.217
AUD / USD0.671179

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%