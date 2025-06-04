SYP - Syrisk pund
Syrisk pund er valutaen for Syrien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Syrisk pund vekselkurs er SYP til USD kursen. Valutakoden for Pund er SYP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Syrisk pund kurser og en valutaomregner.
Syrisk pund statistik
|Navn
|Syrisk pund
|Symbol
|£
|Underenhed
|1/100 = Piastre
|Underenhedssymbol
|Piastre
|Top SYP konvertering
|SYP til USD
|Top SYP diagram
|SYP til USD diagram
Syrisk pund profil
|Mønter
|Ofte brugt: £1, £2, £5, £10, £25
|Sedler
|Ofte brugt: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Centralbank
|Centralbanken i Syrien
|Brugere
Syrien
Syrien
Hvorfor er du interesseret i SYP?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på SYP e-mailopdateringerFå SYP kurser på min telefonFå en SYP valutadata-API til min virksomhed