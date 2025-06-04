  1. Domů
TOP - Tonžská pa'anga

Tonžská pa'anga je měnou země Tonga. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Tonžská pa'anga je TOP vůči USD. Kód měny pro Paʻanga je TOP, a symbol měny je T$. Níže najdete kurzy Tonžská pa'anga a měnový převodník.

Statistiky Tonžská pa'anga

NázevTonžská pa'anga
SymbolT$
Menší jednotka1/100 = Seniti
Symbol menší jednotkySeniti
Nejlepší převod TOPTOP vůči USD
Nejlepší graf TOPTOP vůči USD graf

Profil Tonžská pa'anga

MinceČasto používané: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
Centrální bankaNárodní rezervní banka Tonga
Uživatelé
Tonga

