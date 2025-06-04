TOP - Tonžská pa'anga
Tonžská pa'anga je měnou země Tonga. Naše žebříčky ukazují, že nejoblíbenější kurz Tonžská pa'anga je TOP vůči USD. Kód měny pro Paʻanga je TOP, a symbol měny je T$. Níže najdete kurzy Tonžská pa'anga a měnový převodník.
Statistiky Tonžská pa'anga
|Název
|Tonžská pa'anga
|Symbol
|T$
|Menší jednotka
|1/100 = Seniti
|Symbol menší jednotky
|Seniti
|Nejlepší převod TOP
|TOP vůči USD
|Nejlepší graf TOP
|TOP vůči USD graf
Profil Tonžská pa'anga
|Mince
|Často používané: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
|Centrální banka
|Národní rezervní banka Tonga
|Uživatelé
Tonga
Tonga
Proč vás zajímá TOP?
