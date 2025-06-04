ZWD - Zimbabvejski dolar

Zimbabvejski dolar je valuta Zimbabve. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Zimbabvejski dolar tečaj ZWD v USD. Koda valute za Dolarji je ZWD , simbol valute pa je Z$. Spodaj boste našli tečaje Zimbabvejski dolar in pretvornik valut.

Obvestilo: Ta zimbabvejski dolar (ZWD) je bil za nedoločen čas suspendiran.