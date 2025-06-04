  1. Domov
ZWD - Zimbabvejski dolar

Zimbabvejski dolar je valuta Zimbabve. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Zimbabvejski dolar tečaj ZWD v USD. Koda valute za Dolarji je ZWD, simbol valute pa je Z$. Spodaj boste našli tečaje Zimbabvejski dolar in pretvornik valut.

Obvestilo: Ta zimbabvejski dolar (ZWD) je bil za nedoločen čas suspendiran.

V januarju 2009 je Rezervna banka Zimbabveja dovolila uporabo tuje valute v Zimbabveju kot odgovor na gospodarski upad, ki je povzročil inflacijo v višini 5 milijard odstotkov. Do aprila 2009 je bil zimbabvejski dolar za nedoločen čas suspendiran. Vlada je sprejela okvir več valut, ki vključuje avstralski dolar, botsvanska pula, britanski sterling, kitajski juan, evro, japonski jen, indijska rupija, južnoafriški rand in dolar ZDA. Za več informacij preberite BBC-jev "Zmeda več valut v Zimbabveju".

Statistika Zimbabvejski dolar

ImeZimbabvejski dolar
SimbolZ$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba ZWDZWD v USD
Najboljši graf ZWDGraf ZWD v USD

Profil Zimbabvejski dolar

BankovciPogosto uporabljeno: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
Centralna bankaRezervna banka Zimbabve
Uporabniki
Zimbabve

