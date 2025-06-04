  1. Domov
XRP - Ripple

Koda valute za Ripple je XRP. Spodaj boste našli tečaje Ripple in pretvornik valut. Prav tako se lahko naročite na naša valutna glasila z dnevnimi tečaji in analizami, preberete blog Xe Currency ali vzamete tečaje XRP s seboj z našimi aplikacijami in spletnim mestom Xe Currency.

Izberite valuto

Informacije o Ripple
XRP je digitalna sredstva, zasnovana za plačila. Je domača digitalna sredstva na XRP knjigi, odprtokodni, brez dovoljenj in decentralizirani blockchain tehnologiji, ki lahko poravna transakcije v 3-5 sekundah. XRP se lahko pošlje neposredno brez potrebe po centralnem posredniku, kar ga naredi za priročno orodje za hitro in učinkovito povezovanje dveh različnih valut.

Risiki pri uporabi Ripple
Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je privedlo do obsežnih kraž.

Zgodovina Ripple
XRP je domača sredstva XRP knjige, blockchain, ki je bil prvotno razvit leta 2011 s strani razvijalcev Arthur Britto, Jed McCaleb in David Schwartz. Protokol je bil uradno lansiran leta 2012, kmalu zatem pa je ekipa oblikovala novo podjetje z imenom OpenCoin, ki ga je vodil Chris Larsen, ki se je pridružil kot izvršni direktor.

Statistika Ripple

ImeRipple
Manjša enota1/1000000 = padec
Simbol manjše enotepadec

