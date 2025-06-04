XRP - Ripple

Informacije o Ripple

XRP je digitalna sredstva, zasnovana za plačila. Je domača digitalna sredstva na XRP knjigi, odprtokodni, brez dovoljenj in decentralizirani blockchain tehnologiji, ki lahko poravna transakcije v 3-5 sekundah. XRP se lahko pošlje neposredno brez potrebe po centralnem posredniku, kar ga naredi za priročno orodje za hitro in učinkovito povezovanje dveh različnih valut.

Risiki pri uporabi Ripple

Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Prišlo je do incidentov, kjer so bili spletni kripto denarnice ogroženi s strani hekerjev, kar je privedlo do obsežnih kraž.

Zgodovina Ripple

XRP je domača sredstva XRP knjige, blockchain, ki je bil prvotno razvit leta 2011 s strani razvijalcev Arthur Britto, Jed McCaleb in David Schwartz. Protokol je bil uradno lansiran leta 2012, kmalu zatem pa je ekipa oblikovala novo podjetje z imenom OpenCoin, ki ga je vodil Chris Larsen, ki se je pridružil kot izvršni direktor.

